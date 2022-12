Mbappè risponde al Dibu Martinez: la reazione è da vero signore

Il portiere dell’Aston Villa ha chiesto un “momento di silenzio” nello spogliatoio ed è stato fotografato con in mano una bambola con la faccia di Mbappé a Buenos Aires.Le sue azioni sono state criticate subito dopo sia dai fan che dagli esperti. Il manager di Villa Unai Emery ha ammesso che avrebbe parlato con Martinez della sua condotta al suo ritorno a Villa Park.

Mbappe è rimasto in silenzio durante tutto questo, fino a ieri sera: il 24enne ha naturalmente ricevuto domande su Martinez dopo la vittoria per 2-1 del Paris Saint-Germain contro lo Strasburgo, partita in cui ha segnato il rigore decisivo.L’attaccante invece si è concentrato sul compagno di squadra Lionel Messi che finalmente ha alzato il trofeo nella sua ultima apparizione al torneo da giocatore. Ai giornalisti detto: “ho parlato con lui dopo la partita. Mi sono congratulato con lui. Per lui è stato un obiettivo della vita. Anche per me, ma ho perso, quindi devo essere un buon sportivo. I festeggiamenti non sono un mio problema, io non perdere tempo in cose così banali“.