Le ultime notizie su Gianluca Vialli: gli aggiornamenti dall’ospedale

Gianluca Vialli continua a lottare contro il tumore al pancreas, l’ex calciatore di Juventus e Sampdoria è ricoverato a Londra. Negli ultimi giorni le condizioni di salute sono peggiorate, il capo delegazione della Nazionale italiana ha annunciato ufficialmente l’addio al ruolo per curarsi dalla malattia.

Vialli è ricoverato a Londra, al suo fianco la famiglia e gli amici. La mamma Maria Teresa e il fratello Nino sono tornati a Cremona, ma ieri nella clinica londinese è arrivato il grande amico Massimo Mauro. Il legame è fortissimo e Gianluca lo ha voluto al suo fianco. A Londra vive ormai da oltre 25 anni e la sua casa è poco distante dalla clinica. Per la moglie, l’ex modella di origine sudafricana Cathryne White Cooper è così più facile stare con lui e prendersi cura delle figlie Olivia e Sofia.

Le ultime su Gianluca Vialli

Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Gianluca Vialli sono arrivati da ‘La Gazzetta dello Sport’. L’ex calciatore è cosciente, riceve e fa telefonate alle persone più care e tiene accesa la televisione, ma il suo fisico è provato dal cancro e dalle terapie. Le parole di conforto degli amici sono un aspetto fondamentale per distrarlo.

Vialli sperava di non trovarsi nuovamente di fronte a questa drammatica partita, ma era a conoscenza della situazione e che un’eventualità del genere non era da escludere. Non lo aveva mai nascosto nelle ultime interviste. Il tumore è tornato, Vialli continua a lottare come ha sempre fatto, dentro e fuori dal campo.