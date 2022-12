La telefonata a Massimo Mauro: il desiderio di Gianluca Vialli

SportFair

Le condizioni di Gianluca Vialli preoccupano. L’ex calciatore e capo delegazione della Nazionale azzurra ha annunciato uno stop dai suoi impegni professionali a causa della malattia ed è adesso ricoverato a Londra, dove gli hanno fatto visita la madre 87enne ed il fratello.

Non si hanno dettagli sulla gravità della situazione, ma l’Italia intera prega per Vialli, benvoluto da tutti.

La telefonata a Massimo Mauro

L’ultimo retroscena è da brividi. Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’ Gianluca Vialli avrebbe chiamato Massimo Mauro, ex calciatore e suo grande amico: “vieni, ho voglia di vederti”. Mauro è stato molto vicino a Vialli negli ultimi anni, dopo la scoperta della malattia. Gli ha fatto da testimone di nozze e padrino di battesimo a una delle figlie.

La malattia di Vialli: il tumore al pancreas

Gianluca Vialli lotta da tempo contro un tumore al pancreas. Secondo lo studio “Gli unmet need nell’adenocarcinoma al pancreas: un’analisi a 360° con il paziente al centro” di ISHEO il tumore del pancreas è uno dei più aggressivi: la malattia rimane asintomatica per lungo tempo, tanto che solo nel 7% dei casi viene diagnosticata in stadio iniziale e circa l’80%-85% delle forme tumorali risulta non resecabile al momento della diagnosi. Il tasso di sopravvivenza a 5 anni è pari soltanto all’8% in Italia e a circa il 6% nel mondo.

“L’ho affrontato come quando facevo il calciatore – aveva spiegato l’ex attaccante -. Mi sono dato subito degli obiettivi a lunga scadenza: non morire prima dei miei genitori e portare le mie figlie all’altare. E poi degli obiettivi a breve scadenza: l’operazione, la degenza, la chemio, la radio, le vacanze in Sardegna con un fisico da far vedere”.