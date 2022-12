La Francia fa 7 sostituzioni contro l’Argentina: il regolamento

SportFair

E’ andato in archivio il Mondiale in Qatar 2022, la finale si è conclusa con la vittoria ai calci di rigore dell’Argentina contro la Francia. Tante emozioni nei 120 minuti, partenza sprint dell’Albiceleste che si porta in doppio vantaggio con il rigore di Messi e il raddoppio di Di Maria.

Nei minuti finali la grande reazione della Francia e la doppietta di Mbappé. Si va ai supplementari, Argentina di nuovo in vantaggio ancora con Messi, poi il pareggio di Mbappé su rigore. Si va ai calci di rigore, vince l’Argentina con il rigore decisivo di Montiel. E’ il terzo Mondiale della sua storia.

Delusione e giallo per la Francia, l’allenatore Deschamps ha effettuato sette sostituzioni. Al 121′ entrato Disasi al posto di Kounde, la settima sostituzione. Quattro durante i tempi regolamentari, tre ai supplementari.

Cosa dice il regolamento

Il regolamento prevede un massimo di 5 sostituzioni durante il tempo regolamentare, più una ai supplementari per un totale di 6. La Francia ha rischiato la sconfitta a tavolino? No, Deschamps ha avuto il permesso di effettuare una settima sostituzione per via di una botta in testa subita da Adrien Rabiot, in campo è entrato Fofana. E’ una situazione prevista dal nuovo regolamento.