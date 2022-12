Il retroscena su Angel Di Maria: un grosso spavento prima della finale

SportFair

L’Argentina è campione del mondo! 36 anni dopo l’ultimo successo dell’Albiceleste, la nazionale argentina torna sul tetto del mondo dopo aver battuto ai calci di rigore la Francia ai Mondiali del Qatar 2022.

Una gioia immensa per i giocatori argentini, che non sono riusciti a trattenere le lacrime. Tra questi anche Angel Di Maria, ripreso in lacrime in panchina durante i tempi supplementari, dopo la rete di Messi.

Una gioia immensa, quella del giocatore della Juventus, che ieri è stato protagonista segnando la rete del 2-0 e procurandosi il calcio di rigore, che con le sue lacrime ha scaricato anche un po’ di tensione e preoccupazione accumulata prima della finalissima.

Il retroscena su Di Maria

Nei giorni precedenti alla finalissima dei Mondiali, infatti Di Maria ha vissuto una grossa preoccupazione, con la figlia che è stata portata in ospedale in Qatar.

A rivelare la notizia nel fine settimana attraverso i social è stata la moglie, Jorgelina Cardoso. Pía, appena quattro anni, ha avuto la febbre per diversi giorni e sua madre ha scelto di portarla in ospedale per avere la tranquillità che non fosse niente di grave. La moglie di Di Maria ha condiviso sui social una foto della piccola seduta su un lettino mentre un medico le misurava la pressione e la visitava.

Fortunatamente, la questione non era seria e la piccola Pía è riuscita a riprendersi completamente per essere al fianco di suo padre nella finale dei Mondiali. La piccola ha potuto festeggiare col padre sul campo da gioco dello Stadio Lusail di Doha.