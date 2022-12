Martina Maccari e la crisi con Bonucci: “ho passato mesi difficili”

Martina Maccari e Leonardo Bonucci sono entrati nelle case e nei cuori di tutti gli appassionati di calcio e non solo quando, diversi anni fa, hanno dovuto affrontare una dura prova, con la malattia di Matteo.

Carattere ribelle, sempre schietta e diretta e decisa, Martina ha risposto sui social ad alcune domande dei follower, parlando di una crisi superata dal marito. In tanti fanno riferimento al periodo che i due hanno dovuto affrontare con la malattia del figlio, e ad alcune vecchie dichiarazioni di Martina riguardanti proprio un allontanamento col marito.

Il nuovo commento di Martina, però, fa pensare ad una crisi più recente col difensore della Juventus.

La crisi di Bonucci e Martina Maccari

“Ho passato mesi difficili. Post cammino ho messo in dubbio tutto, temendo di non riuscire a tornare quella che ero prima della partenza. Nonostante questo a casa nostra il matrimonio è una cosa seria e l’amore è molto più di foto postate e dichiarazioni social” ha spiegato Martina Maccari. Le parole di Martina sembrano fare riferimento ad una nuova crisi, più recente: la moglie di Bonucci, infatti, parla di un cammino, che potrebbe essere quello di 26 giorni, intrapreso a maggio 2022, per aiutare i bambini dell’ospedale di Torino.

Dalle parole della Maccari, comunque, sembra che anche questa crisi sia superata.