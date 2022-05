Un cammino di 26 giorni per aiutare i bambini dell’ospedale di Torino: terminto il progetto di Martina Maccari, l’incontro con Bonucci e i figli è commovente | VIDEO

SportFair

“Sulla stessa strada”, è questo il nome del progetto di Martina Maccari, moglie di Leonardo Bonucci. Lei, che già da un po’ di tempo aveva creato “Nettare”, un progetto che racconta di storie vere, ha deciso di “donarsi per donare” e così ha organizzato un cammino di 26 giorni per raccogliere soldi per i bambini dell’ospedale Regina Margherita.

Il viaggio, di 575km, è terminato oggi e all’arrivo le emozioni sono state fortissime: Martina Maccari, seguita da tutti coloro che hanno aderito al progetto, sono stati accolti dalla famiglia Bonucci: i piccoli hanno corso contro la loro mamma, donandole un fiore e tutti sono scoppiati in lacrime, tra gli applausi.

Una scena davvero commovente, così come commovente è stato il pianto di Matteo, il secondogenito della famiglia Bonucci, che a 2 anni ha dovuto affrontare un percorso difficile, fatto di interventi chirurgici e cure. Nel parco del Valentino: Lorenzo, Matteo e Matilda hanno donato una rosa bianca a mamma Martina, forte e coraggiosa.

Col suo progetto speciale, Martina ha raccolto 170 mila euro, che verrano donai al reparto di Neurochirurgia dell’ospedale infantile Regina Margherita della Città della Salute di Torino, proprio lì dove è stato ricoverato Mattia. Il progetto non termina qui: fino al prossimo autunno sarà possibile continuare a raccogliere fondi.

“È l’esperienza più bella della mia vita, mi sento piena di felicità. Abbiamo una vita agiata, siamo fortunati ma la nostra fortuna è condividere tutto con gli altri. Sono partita con la speranza che questa iniziativa mi permettesse di realizzare il desiderio di restituzione maturato negli anni. Oggi è un desiderio che si concretizza, con una raccolta fondi andata oltre le aspettative” ha raccontato Martina Maccari, che nell’ultima tappa del suo percorso ha visto anche l’appoggio della moglie di Chiellini e di Perin, oltre che di Alena Seredova e della moglie di Andrea Agnelli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Maccari (@martinazoev)