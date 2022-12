Come sta Pelè? Il nuovo bollettino medico dell’ospedale

SportFair

Pelé è ricoverato all’ospedale israelita Albert Einstein da martedì , ma famiglia e professionisti hanno assicurato che l’ex calciatore non è in gravi condizioni. Anche lo stesso ex calciatore ha pubblicato un messaggio sul suo account Instagram personale in cui ha ringraziato tutto il supporto ricevuto.

Ieri pomeriggio, l’ospedale ha rilasciato un nuovo bollettino medico con cui aggiorna sulle condizioni di Pelé: “Edson Arantes do Nascimiento è stato ricoverato all’ospedale israelita Albert Einstein questo martedì per una rivalutazione della terapia chemioterapica per il tumore al colon identificato. a settembre 2021. Il team medico ha diagnosticato un’infezione respiratoria, che è stata trattata con antibiotici. La risposta è stata adeguata e il paziente, che rimane nella sala comune, è stabile, con un generale miglioramento del suo stato di salute. L’ex giocatore resterà ricoverato nei prossimi giorni per proseguire le cure“.

Negli ultimi anni, la stella del calcio ha sofferto di diverse gravi malattie che lo hanno costretto a trascorrere lunghi periodi in ospedale. Dal tumore al colon diagnosticato a settembre dello scorso anno all’infezione urinaria di febbraio per la quale ha trascorso due settimane in ospedale. Al momento non è stata fissata una data per la sua dimissione medica.