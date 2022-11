Qatar, gli stadi del Mondiale – Stadium 974, l’impianto con i container

SportFair

Entra nel vivo il Mondiale in Qatar e la prima giornata ha fornito importanti indicazioni. In particolar modo si è registrato il tonfo dell’Argentina, Messi e compagni sono stati sconfitti dalla sorpresa Arabia Saudita. Continua l’appuntamento di SportFair con la rubrica sugli Stadi del Mondiale, è arrivato il momento dello Stadium 974, pronto ad ospitare importanti partite della competizione. E’ realizzato con container e dopo appena 7 partite verrà smantellato.

L’impianto è situato nel distretto industriale di Ras Abu Aboud. Inizialmente, era stato ribattezzato proprio “Ras Abu Aboud”, ma al momento della presentazione si è scelto di cambiare il nome utilizzando il 974.

La particolarità riguarda proprio la costruzione: è il primo impianto costituito interamente da container, la scelta green è stata molto apprezzata dagli ambientalisti. La struttura è stata inaugurata il 30 novembre 2021 per la partita fra Emirati Arabi Uniti e Siria valevole per la Coppa araba FIFA 2022. La capienza è di 44.950 spettatori e grazie alla sua posizione vicino al porto di Doha, nonché ad un clima generalmente gradevole, non ha bisogno di impianti di climatizzazione. Lo stadio verrà smontato dopo la competizione.

Le partite del mondiale allo Stadium 974

Lo stadio 974 ospiterà sette partite durante la Coppa del Mondo FIFA, con sei gare del girone e una partita degli ottavi di finale. L’esordio è previsto con la sfida tra Messico e Polonia, due squadre considerate possibili outsider. In campo anche il Portogallo di Cristiano Ronadlo con il Ghana e la favorita Francia contro la Danimarca. Promette spettacolo il match tra Brasile e Svizzera e Polonia-Argentina. Chiude Serbia-Svizzera, poi un ottavo di finale.

22 novembre Gruppo C: Messico – Polonia (19:00 ora locale)

24 novembre Gruppo H: Portogallo – Ghana (19:00 ora locale)

26 novembre Gruppo D: Francia – Danimarca (19:00 ora locale)

28 novembre Gruppo G: Brasile – Svizzera (19:00 ora locale)

30 novembre Gruppo H: Polonia-Argentina (22:00 ora locale)

02 Dicembre Gruppo G: Serbia-Svizzera (22:00 ora locale)

05 Dicembre Ottavi di finale: 1G v 2H (22:00 ora locale)