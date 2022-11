Tonfo dell’Argentina, impresa dell’Arabia Saudita: Messi è già nei guai

SportFair

Il primo risultato clamoroso del Mondiale in Qatar. Tonfo dell’Argentina, sconfitta nel match d’esordio dall’Arabia Saudita, la squadra di Scaloni rischia la clamorosa eliminazione già dalla fase a gironi. La gara è stata dai due volti, partenza importante dell’Albiceleste, poi l’evidente calo dal punto di vista tecnico e fisico.

Scaloni si schiera con una squadra offensiva, dal primo minuto ci sono Messi, Di Maria, De Paul, Papu Gomez e Lautaro Martinez. Partenza sprint dell’Argentina, la gara si sblocca dopo appena 10 minuti con un calcio di rigore trasformato da Leo Messi. Lautaro e compagni sfiorano il raddoppio in due occasioni, è proprio l’attaccante dell’Inter ad infilare il pallone in rete, ma viene fermato in posizione di fuorigioco. Si va all’intervallo sull’1-0.

Nel secondo tempo l’Argentina non scende in campo e fa una fatica enorme. L’Arabia Saudita si conferma una squadra compatta, ma soprattutto dimostra anche ottima qualità. La ripresa si apre subito con il pareggio di Saleh Al Shehri. Finita? Macché. Passano altri 5 minuti ed è Al Dawsari a siglare il gol del definitivo 1-2. L’Argentina ci prova, ma l’Arabia Saudita si difende da grande squadra. Messi rischia l’eliminazione immediata, la situazione per il passaggio del turno è già in salita.