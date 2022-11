Delirio Ducati per Bagnaia: il ballo di Tardozzi e la parrucca di Dall’Igna | FOTO e VIDEO

SportFair

E’ sempre più festa in casa Ducati, Pecco Bagnaia si è laureato campione del Mondo di MotoGP. L’italiano si è accontentato del nono posto, Fabio Quartararo non è andato oltre il quarto posto. Al traguardo è scoppiata la festa della Ducati, è stato raggiunto un grandissimo risultato per tutto il team e dal punto di vista personale per il pilota.

Il Team Manager della Rossa, Davide Tardozzi subito al settimo cielo: “è un grandissimo orgoglio poter dire di aver vinto il Mondiale qui a Valencia. I numeri parlano chiaro. Pecco ci ha sempre creduto e quindi con lui siamo campioni meritamente. Ducati è stata la più forte, con il pilota migliore”, le parole ai giornalisti.

“Ce l’abbiamo fatta, è stata difficile e lunga, ma è stato un bel viaggio. E’ bellissimo poter festeggiare con tutte le persone della Ducati, anche con chi ha lavorato a casa, vorrei averle tutte qua con me”, le dichiarazioni di Gigi Dall’Igna, dg di Ducati Corse. “Bisognerà lavorare ancora tanto, sicuramente gli altri non staranno a guardare”.

Festeggia anche Claudio Domenicali, Ceo di Ducati. “è una giornata fantastica per tutta la Ducati! Ducati Corse ha lavorato con costanza e risolutezza per raggiungere questo secondo titolo piloti MotoGP che oggi ci fa scoppiare il cuore dalla gioia. Voglio prima di tutto fare i complimenti a Pecco che ha fatto una stagione incredibile, in cui ha avuto il grande merito di crederci sempre, anche quando la rimonta sembrava impossibile. Un ringraziamento ai “tre moschettieri” Gigi, Paolo, Davide e a tutte le ragazze e i ragazzi di Ducati Corse e del Ducati Lenovo Team, che hanno lavorato a questa moto incredibile”.

La festa in casa Ducati

Festa scatenata in casa Ducati: Tardozzi in versione ballerino sulle note di “Pecco is on fire”, non è passata inosservata la parrucca di Dall’Igna. Infine è circolato sul web anche il video di Marc Marquez, lo spagnolo ha raggiunto Bagnaia e si è congratulato per la grande vittoria.

A dancing Davide Tardozzi is the type of content you didn’t know you needed 🕺🎶#MotoGP pic.twitter.com/DAPaZFEjZc — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 27, 2022