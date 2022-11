Davis Cup Finals, Fritz pareggia i conti: Musetti ko in 2 set

SportFair

Se Lorenzo Sonego ha entusiasmato tutto il pubblico di Malaga e gli spettatori da casa, aggiudicandosi la sfida contro Tiafoe ai quarti di finale delle Davis Cup Finals, l’altro Lorenzo non è riuscito a chiudere i giochi.

Musetti esce infatti sconfitto dalla sfida contro Fritz: lo statunitense ha trionfato in due set. La partita è terminata col punteggio di 7-6, 6-3 dopo un’ora e 38 minuti di gioco.

Con questa vittoria Fritz riporta la sfida tra Italia e USA in parità: a decidere chi tra le due Nazionali andrà in semifinale a Malaga sarà il match di doppio tra Bolelli/Fognini e Sock/Paul.

Le parole di Musetti

“Ho giocato un ottimo primo set, si è chiuso con un errore un po’ banale, che mi è costato un po’ la partita, che era molto equilibrata, non c’erano mai stati break. Un tie-break così combattuto ad un certo momento uno dei due deve prendere rischi e lui è stato più bravo, i miei sono stati più frettolosi, è stato più bravo lui a confermarsi il favorito. Ho fatto un buon match, mi dispiace per la squadra Lorenzo ha fatto un match magnifico, volevo riconfermare, non ci sono riuscito, e ora cercheremo di supportare al meglio la nostra coppia italiana“, ha affermato l’azzurro ai microfoni Sky.

“Quando scendono in campo Fognini e Bolelli non sono più così anziani, hanno un buon feeling, loro hannoun doppio molto duttile”, ha concluso Musetti.