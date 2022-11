Davis Cup Finals, Sonego show! Tiafoe ko in due set: Italia in vantaggio

SportFair

Inizia egregiamente l’avventura dell’Italia del tennis alle Davis Cup Finals di Malaga. Gli azzurri iniziano col piede giusto il match valido per i quarti di finale contro gli Stati Uniti. Lorenzo Sonego ha messo su la miglior partita della sua stagione, tenendo testa ad un tosto Tiafoe.

L’italiano ha superato l’avversario statunitense in due set, col punteggio di 6-3, 7-6 (9-7), in due ore e 1 minuto di gioco, salvando tre set point. Un primo set spettacolare, portato a casa senza troppe difficoltà. Nel secondo, invece, Sonego ha dovuto faticare contro un Sonego che ha reagito, tentando in tutti i modi di mandare il match al terzo set. Sonego, però, glielo ha impedito, aggiudicandosi la vittoria al tie-break. L’Italia, guidata da un fantastico Volandri, col capitano Berrettini in panchina a fare il tifo per i suoi compagni anche se non può giocare, dunque si porta in vantaggio nella sfida con gli USA. Adesso è il turno di Musetti, che sfida Taylor Fritz: in caso di vittoria l’Italia stacca il pass per le semifinali.

Le parole di Sonego

“Sono entrato in campo molto convinto, lui lo conoscevo, ci avevo giocato due settimane fa e non era andata bene. Sono entrato in campo aggressivo, volevo mettergli pressione e ci sono riuscito. Sono contento. Devo dire che ho retto lo scambio molto bene, oggi ho giocato una partita perfetta tatticamente, è andato tutto liscio, sono contento, adesso si pensa alla squadra e a cercare di portare un altro punto a casa. Sono tutti amici, ho un grandissimo rapporto, soprattutto con Matteo, siamo molto legati e ci tenevo a far bene anche per lui, che è venuto fin qua per sostenerci anche se non sta al 100%. E’ emozionante vederlo lì. Tutto il team mi ha supportato, è fantastico“, queste le parole di Lorenzo Sonego ai microfoni Sky al termine del match.