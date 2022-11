Cristiano Ronaldo può tornare in Serie A: il futuro di Cr7 dopo il Mondiale

SportFair

Cristiano Ronaldo si prepara a trascinare il Portogallo nel Mondiale, nel frattempo continua a muoversi per individuare una squadra all’altezza già nel mercato di gennaio. L’attaccante è concentrato sulla competizione in Qatar, con l’obiettivo di trascinare la squadra verso obiettivi ambiziosi: è la grande occasione per rilanciarsi definitivamente dopo gli ultimi mesi di grande tensione, dal punto di vista sportivo e personale.

Il rapporto con il Manchester United è ormai ai minimi storici. Il punto più basso del rapporto con il Manchester United è stato raggiunto qualche giorno fa, dopo l’intervista del portoghese a Piers Morgan. Cristiano Ronaldo è stato durissimo e non ha risparmiato nessuno. L’attacco nei confronti del Manchester United è stato clamoroso, Cr7 ha definito il club inglese ‘arretrato’, senza un progetto e con poche possibilità di sviluppo. L’ex Juventus ha attaccato anche l’allenatore tan Hag e altri ex calciatori e bandiere del club.

Il futuro di Cristiano Ronaldo, l’occasione in Serie A

L’obiettivo per il presente è quello di portare il Portogallo il più in alto possibile al Mondiale in Qatar. E’ ormai imminente anche l’apertura della sessione invernale di calciomercato e, già da tempo, l’attaccante è in contatto con alcuni club per il trasferimento a gennaio.

Tante squadre si sono messe già in fila, l’occasione di mercato è ghiotta. Il problema principale è quello dell’ingaggio, ma Cr7 è disponibile ad un sacrificio economico. Si è parlato tanto di Chelsea e Bayern Monaco, ma dal punto di vista tecnico le soluzioni lasciano perplessi, soprattutto la trattativa con il club tedesco. Dall’estero continuano a circolare voci sul possibile trasferimento all’Inter Miami, in MLS. Cristiano Ronaldo è però intenzionato a disputare un’altra stagione in Europa, in un campionato molto competitivo.

Potrebbero aprirsi le porte del ritorno in Serie A. E’ da escludere un ritorno alla Juventus, molto difficile anche il trasferimento al Napoli. La squadra di Luciano Spalletti è ormai un gruppo perfetto, dal punto di vista tecnico e dei rapporti. Guida la classifica del campionato di Serie A e si è qualificato agli ottavi di Champions League.

Secondo quanto riportato da CalcioWeb il futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe essere nella Capitale, alla Roma. Il club giallorosso è pronto a tornare alla carica, dopo il tentativo in estate. La piazza giallorossa è in grado di esaltare Cristiano Ronaldo, alla ricerca di fiducia dopo le delusioni al Manchester United. La Roma è molto competitiva, nelle ultime partite ha pagato qualche infortunio di troppo e le difficoltà in fase realizzativa di Abraham.

E’ iniziata la ricerca ad un nuovo attaccante e Cristiano Ronaldo è in cima alla lista. Il portoghese potrebbe ritrovare Dybala e formare una coppia di altissimo livello in Serie A, ma soprattutto tornare a lavorare con José Mourinho, un allenatore capace di rilanciare Cr7.