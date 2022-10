Paola Egonu saluta le sue compagne: “è un arrivederci”

Lo scorso weekend è esploso il caso Paola Egonu. La pallavolista italiana si è sfogata col suo procuratore, dopo la vittoria contro gli USA nella finale per il bronzo ai Mondiali di pallavolo 2022 e le sue parole hanno fatto il giro del mondo, ma soprattutto dell’Italia.

La 24enne italiana ha lamentato dei problemi di razzismo, affermando anche, troppo delusa dal risultato ottenuto nella rassegna iridata, che quella sarebbe stata la sua ultima partita con la maglia della Nazionale.

Affermazioni, quelle sul suo futuro in azzurro, in qualche modo ritrattate quasi subito.

Pronta per la partenza in Turchia, dove domenica Paola inizierà una nuova avventura col Vakifbank, la squadra più forte al mondo, allenata dall’italiano Guidetti, la Egonu è stata presente oggi a Milano alla presentazione della nuova stagione della Lega pallavolo femminile.

La Egonu ha ricevuto il premio come miglior marcatrice dello scorso campionato e ha salutato tutte le sue compagne di squadra, dell’Imoco, ma anche della Nazionale italiana, promettendo di tornare presto.

“Questo non è un addio alla nostra stagione, ma solo un arrivederci. Ne sono convintissima”, ha affermato l’azzurra, il cui futuro in azzurro non sembra adesso a rischio. La Egonu ha detto che comunicherà a gennaio la sua decisione in vista di Parigi 2024, ma sembra che tutto vada verso un proseguimenti in Nazionale.

Oggi con le sue compagne di squadra ha scambiato saluti calorosi e amichevoli, ma non è chiaro se perchè le tensioni ormai sono solo un vecchio ricordo, considerando che la fine dei Mondiali e la partenza della Egonu per la Turchia, o se perchè effettivamente tra le azzurre non c’è alcun tipo di problema personale negli spogliatoi.