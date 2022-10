Il motivo del ‘taglio’ di Joshua Primo: si sarebbe denudato di fronte a una dipendente

SportFair

Sono emersi nuovi dettagli sul giocatore Nba Joshua Primo, tagliato dai San Antonio a causa di un motivo personale. La notizia era stata comunicata direttamente dalla squadra: “ci auguriamo che, a lungo termine, questa decisione serva il miglior interesse sia delle organizzazioni che di Joshua”, aveva affermato RC Buford, CEO di Spurs Sports & Entertainment. Primo era stato selezionato dagli Spurs con la dodicesima scelta del Draft NBA 2021.

Lo stesso giocatore aveva parlato a ESPN: “so che siete tutti sorpresi dall’annuncio di oggi. Ho cercato aiuto per affrontare il trauma precedente che ho subito e ora mi prenderò questo tempo per concentrarmi più completamente sul mio trattamento di salute mentale. Spero di poter discutere di questi problemi in futuro in modo da poter aiutare altri che hanno sofferto in modo simile. Apprezzo la privacy in questo momento”.

Nella notte è stato svelato il motivo del ‘taglio’ da parte di San Antonio. Primo avrebbe avuto una condotta sessuale inappropriata nei confronti di una donna che ha lavorato nello staff degli Spurs, mostrando le parti intime, riporta proprio ESPN.

Chi è Joshua Primo

Joshua Lincoln Alexander Primo è cestista canadese. E’ un classe 2002, ancora giovanissimo. Le prime esperienze sono state con Huntington Prep, Royal Crown e Alabama Crim. Tide. Viene poi selezionato dai San Antonio Spurs con la 12ª scelta assoluta al Draft 2021. Primo ha rappresentato il Canada alla Coppa del mondo di basket Under 19 FIBA del 2019 in Grecia. All’età di 16 anni, era il giocatore più giovane della squadra e una media di 4,2 punti a partita.

Il 19enne Primo ha segnato una media di 5,8 punti con il 37,4% di tiri e 2,3 rimbalzi in 19,3 minuti a partita durante la sua stagione da rookie. Ha giocato in 50 partite. In questa stagione ha segnato una media di 7,0 punti con il 34,6% di tiri, 4,5 assist e 3,3 rimbalzi in 23,3 minuti a partita.