Mossa sorprendente degli Spurs: tagliato fuori Josh Primo per problemi di salute mentale

“I San Antonio Spurs hanno annunciato oggi di aver rinunciato a Joshua Primo. “Ci auguriamo che, a lungo termine, questa decisione serva il miglior interesse sia delle organizzazioni che di Joshua”, ha affermato RC Buford, CEO di Spurs Sports & Entertainment. Primo è stato selezionato dagli Spurs con la dodicesima scelta del Draft NBA 2021. L’organizzazione degli Spurs, inclusi i dirigenti del front office, lo staff tecnico e i giocatori, non avrà commenti aggiuntivi da condividere in questo momento“, con questa nota i San Antonio Spurs hanno sorpreso il mondo intero.

La franchigia di NBA ha annunciato di aver rinunciato alla guarda Josh Primo, scelta numero 12 del Draft 2021 a causa dei suoi problemi di salute mentale.

A ESPN Josh Primo ha rilasciato una dichiarazione per provare a spiegare la situazione, che resta comunque avvolta nel mistero: “so che siete tutti sorpresi dall’annuncio di oggi. Ho cercato aiuto per affrontare il trauma precedente che ho subito e ora mi prenderò questo tempo per concentrarmi più completamente sul mio trattamento di salute mentale. Spero di poter discutere di questi problemi in futuro in modo da poter aiutare altri che hanno sofferto in modo simile. Apprezzo la privacy in questo momento“.

Il 19enne Primo ha segnato una media di 5,8 punti con il 37,4% di tiri e 2,3 rimbalzi in 19,3 minuti a partita durante la sua stagione da rookie. Ha giocato in 50 partite. In questa stagione ha segnato una media di 7,0 punti con il 34,6% di tiri, 4,5 assist e 3,3 rimbalzi in 23,3 minuti a partita.

Una decisione sorprendente quella degli Spurs, sprattutto se la scelta fosse dovuta unicamente ad una questione di salute mentale, problema delicato e affrontato in maniera diversa dalle franchigie, con pause e supporto ai giocatori.