Scintille Andersen-Dele Alli, la reazione furiosa di una tifosa dell’Everton: ‘picchiato’ il calciatore del Crystal Palace | VIDEO

L’Everton ha festeggiato la salvezza in Premier League, è stata una stagione molto difficile per la squadra di Lampard ma che si è conclusa con l’obiettivo della permanenza in massima categoria inglese. La gara ha regalato spettacolo e momenti di tensione. Partenza super degli ospiti che si sono portati in doppio vantaggio con Mateta a Ayew, nelle ripresa la grandissima reazione dell’Everton che è riuscito a ribaltare tutto con Keane, Richarlison e Calvert-Lewin. Nel finale l’invasione dei tifosi di casa e l’allenatore ospite Vieira ha rifilato un calcio ad un tifoso.

E’ stata una partita molto fisica, la posta in palio era altissima per i padroni di casa. Si sono registrati contatti al limite anche in campo, in particolar modo uno particolarmente acceso è stato quello tra Andersen e Dele Alli. Scintille per una rimessa laterale, una signora sugli spalti ha pensato bene di ‘picchiare’ l’avversario, ovviamente senza causare conseguenze al calciatore.