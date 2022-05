Vieira prende a calci un tifoso: follia al termine di Everton-Crystal Palace | VIDEO

La Premier League è entrata nella fase finale, l’ultima giornata ha regalato la salvezza dell’Everton. E’ stato un percorso molto difficile per la squadra di Lampard, la gara contro il Crystal Palace ha regalato continui ribaltoni. Partenza sprint degli ospiti che si sono portati in doppio vantaggio con Mateta a Ayew, nelle ripresa la grandissima reazione dell’Everton che è riuscito a ribaltare tutto con Keane, Richarlison e Calvert-Lewin.

La vittoria con il risultato di 3-2 ha permesso all’Everton di festeggiare la salvezza, al termine di una stagione molto difficile. Al fischio finale si è scatenata la festa dei padroni di casa che si sono riversati in campo. Si sono registrati anche momenti di grande tensione, un tifoso ha insultato il tecnico ospite Patrick Vieira. L’ex centrocampista ha reagito, rifilando un calcio e strattonando il supporter di casa. Le immagini hanno fatto il giro del web.

Patrick Vieira retaliates after being accosted by an Everton fan on the pitch after the game pic.twitter.com/g0HuTlpf7z

— James Nalton (@JDNalton) May 19, 2022