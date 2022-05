Il Mapei Stadium diventa una discoteca: “Pioli in on fire”, il tecnico scatenato | VIDEO

SportFair

E’ incontenibile la festa del Milan. I rossoneri si sono laureati campioni d’Italia per la 19esima volta nella sua storia, è stato un traguardo meritato per un gruppo eccezionale. Nell’ultima partita è arrivata una netta vittoria contro il Sassuolo, il match non è stato mai in discussione. Partenza sprint dei rossoneri che si sono portati in doppio vantaggio con la doppietta di Giroud, poi il tris di Kessie.

Al fischio finale è scoppiata la festa, i calciatori si sono scatenati: Ibrahimovic con il sigaro e ovazioni nei confronti di Maignan e Leao. L’artefice principale dello scudetto è stato Stefano Pioli, l’allenatore è stato in grado di tirare fuori il meglio dalla squadra. Al fischio finale il Mapei Stadium è diventato uno discoteca. “Pioli is on fire” cantano i tifosi. E l’allenatore si scatena.