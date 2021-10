E’ nato il Matthias-Ginter-Sportpark: lo stadio in onore del difensore del Borussia Mönchengladbach

SportFair

Matthias Ginter è un calciatore del Borussia Mönchengladbach e non è salito alla ribalta per le prodezze in campo, quanto per un episodio fuori dal rettangolo di gioco. Il club dilettantistico SC March ha intitolato lo stadio proprio in onore del calciatore: il Waldstadion si chiamerà “Matthias-Ginter-Sportpark”. Il riconoscimento è stato accolto con entusiasmo dal calciatore: “Per un tale onore, altri devono terminare le loro carriere”, dice il classe 1994 come riporta la ‘Bild’. La squadra è reduce da una sconfitta pesantissima con il risultato di 5-0 e dovrà cambiare passo. Ginter non è riuscito ad assistere alla cerimonia a causa degli impegni con la Nazionale ma “ci sarà tempo per passare di nuovo”.

Chi è Matthias Ginter

Matthias Lukas Ginter è un calciatore tedesco, difensore del Borussia Mönchengladbach, si è laureato campione del Mondo con la maglia della Germania, è un difensore centrale ma può essere impiegato anche da terzino destro. Nasce trequartista, ma con il passare del tempo ha cambiato posizione, è forte di testa e bravo in marcatura. E’ cresciuto nelle giovanili proprio del March, poi con il Friburgo, si è registrato poi l’esordio in prima squadra. Arriva l’occasione della vita con la chiamata del Borussia Dortmund. Nel 2017 passa al Borussia Mönchengladbach. Protagonista anche con la maglia della Germania dall’Under 18 alla prima squadra. Il punto più alto è stato raggiunto con la vittoria al Mondiale del 2014.