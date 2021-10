Indian Wells, delusione per Berrettini: fuori ai sedicesimi, Fritz vince senza problemi

SportFair

E’ già finita l’avventura al torneo di Indian Wells per Matteo Berrettini, brutta prestazione per il tennista italiano che non è stato quasi mai in partita nella sfida contro Taylor Harry Fritz. Lo statunitense ha disputato una gara quasi perfetta, dimostrandosi in grandissima forma.

L’inizio nel primo set è equilibrato, Flitz piazza il break decisivo nel momento più caldo e chiude sul 4-6. Berrettini non riesce a mettere in mostra le sue qualità ed il secondo set è veramente negativo. Lo statunitense vola sulla ali dell’entusiasmo e chiude sul punteggio di 3-6.

Delusione per Berrettini che viene eliminato ai sedicesimi, sfuma il derby con Sinner che aveva passato il turno grazie al ritiro di Isner.