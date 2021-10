Isner si ritira, Sinner vola agli ottavi senza giocare: possibile derby azzurro con Berrettini

SportFair

Ottime notizie per Jannik Sinner dalla California: il tennista altoatesino, numero 14 al mondo, ha staccato il pass per gli ottavi di finale del torneo ATP di Indian Wells senza scendere in campo. Sinner approfitta del ritiro di Isner, che avrebbe dovuto affrontare oggi nei sedicesimi del torneo californiano, per accedere al turno successivo di Indian Wells, in attesa di sapere se giocherà un derby tutto italiano con Berrettini, o se invece dovrà sfidare lo statunitense Fritz.

Una notizia splendida per Sinner anche in ottica Race To Torino: l’azzurro è infatti in corsa per le ATP Finals che si disputeranno in Italia e questo accesso agli ottavi è più che favorevole nella sua corsa.