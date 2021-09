Brutta sorpresa per Mancini dopo Italia-Lituania, autostrada chiusa e sfogo sui social: “dovete vergognarvi”

SportFair

Una serata iniziata bene ma finita malissimo per Roberto Mancini, infuriatosi durante il suo rientro a casa da Reggio Emilia dopo la vittoria dell’Italia sulla Lituania nelle Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Il ct è rimasto bloccato a causa di alcuni lavori che hanno causato la chiusura dello svincolo per l’A26, che il commissario tecnico della Nazionale Italiana avrebbe dovuto prendere per far ritorno presso la sua abitazione. Una situazione che ha mandato su tutte le furie Mancini, sfogatosi con una storia su Instagram: “queste sono le autostrade italiane. Arrivi a mezzanotte dalla A7 e allo svincolo per l’A26 trovi l’autostrada chiusa senza un cartello che segnala la chiusura. Vergognatevi, ma in tanti dovete vergognarvi. Vergogna“.