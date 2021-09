La conferenza post Lazio-Roma non gli piace, Mourinho è una furia: “questa modalità mettila nel c**o” [VIDEO]

SportFair

Prima la polemica contro l’arbitro Guida, poi la furia per le modalità della conferenza stampa post Lazio-Roma. José Mourinho non si è fatto mancare niente in questa difficile domenica di Serie A, caratterizzata da una cocente sconfitta nel Derby della Capitale. Lo Special One ha prima inveito contro il direttore di gara davanti alle telecamere, per poi infuriarsi per la scelta della Lazio di non far parlare direttamente il portoghese con i media in sala stampa. “Chi l’ha decisa questa cosa?” le parole di Mourinho al delegato della Lega, che ha prontamente risposto: “l’ha scelta la Lazio, aveva questa possibilità. Le domande le deve fare il vostro addetto stampa“. Immediata la replica di Mou: “l’ha scelto per il suo allenatore. Io voglio parlare con i giornalisti. Non c’è rispetto per la gente che lavora. Questa regola è una cazzata, io voglio parlare alla stampa e voi non mi lasciate parlare. L’addetto stampa non è un giornalista. È una modalità del cazzo, mettitela nel culo questa modalità“.