Italia, così non va! Errori e supponenza: la Svizzera si salva grazie a… Jorginho

L’Italia non riesce più a vincere, gli azzurri si fermano anche in Svizzera dopo l’1-1 maturato nella sfida contro la Bulgaria, palesando problemi seri in fase realizzativa. Tanti gli errori commessi dalla squadra di Roberto Mancini, in particolare quello di Jorginho dal dischetto che avrebbe permesso all’Italia di lasciare il St. Jakob Park con tre punti in tasca ampiamenti meritati. L’italo-brasiliano però si fa parare il penalty da Sommer, inchiodando il match sullo 0-0 e garantendo alla Svizzera la possibilità di agguantare il primato del girone a parità di partite giocate.

Il record non basta

Il record mondiale di 36 partite senza sconfitta conquistato oggi non basta per regalare un sorriso all’Italia, che esce con l’amaro in bocca dal terreno di gioco per la mole di gioco costruita non trasformata in gol. Troppa supponenza sotto porta per gli azzurri, colpevole di non affondare il colpo nei momenti decisivi dell’incontro. L’errore di Berardi nel primo tempo e il pessimo penalty di Jorginho pesano come macigni nell’economia di un match ampiamente alla portata degli azzurri, come dimostra il 3-0 di Euro 2021. Nulla è comunque perduto in ottica primo posto, serve ovviamente migliorare in vista anche della Final Four di Nations League a ottobre, quando certi errori non saranno affatto permessi.