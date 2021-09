Svizzera-Italia, tremendo rigore di Jorginho: Sommer para senza problemi un penalty inguardabile [VIDEO]

SportFair

L’Italia fallisce l’occasione migliore per passare in vantaggio in casa della Svizzera, la colpa è di Jorginho che sbaglia clamorosamente un calcio di rigore assegnato per fallo di Rodriguez su Berardi. Solita battuta per il centrocampista azzurro, ma il suo tiro è troppo debole e Sommer arriva senza problemi sul pallone. Un penalty inguardabile quello del giocatore del Chelsea, che già aveva sbagliato dagli 11 metri a Wembley, in occasione della finale di Euro 2021 vinta contro l’Inghilterra.