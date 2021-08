Polemiche e… spiegazioni: tutta la verità sulle donne lampadario del compleanno di Diletta Leotta

SportFair

Le donne lampadario comparse alla festa di compleanno di Diletta Leotta continuano a fare molto discutere, soprattutto sui social, dividendo il web tra i favorevoli e i contrari alla scelta compiuta dalla giornalista siciliana. A far chiarezza sulla vicenda ci ha pensato in queste ore Luca Melilli, organizzatore di eventi noto in tutto il mondo, ingaggiato proprio da Diletta per curare la sua festa a tema White&shining, organizzata per festeggiare i suoi 30 anni.

Le donne abat-jour

Intervenuto ai microfoni dell’ANSA, Luca Melilli ha spiegato il senso delle donne abat-jour: “a inizio festa, quattro eleganti figure femminili dalle parvenze floreali hanno accolto gli ospiti al loro arrivo, danzando sinuosamente sotto il porticato illuminato per l’occasione da una cascata di luci. Delicate nei loro movimenti, fragili come le ballerine di un quadro di Degas, hanno creato un’atmosfera surreale e conferito alla serata uno straordinario tocco di eleganza. Da splendidi fiori si sono poi trasformate in dee della luce, giocando e muovendosi con sfere di luce tra gli ospiti, fino a trasformarsi in eleganti donne abat jour, eteree come sculture viventi che hanno accompagnato, con una coreografia a bordo piscina, il taglio della torta di Diletta. La loro esibizione è stata inserita all’interno di un disegno coreografico che ha animato tutti gli spazi della villa, dove erano presenti tra l’altro trapezisti, acrobati e ballerine, per una serata dall’atmosfera vagamente felliniana. L’effetto sparkling della serata è stato raggiunto con due spettacoli ‘dinamici’: un tango sulle note di Lady Gaga e un balletto ispirato agli anni ’70”.

Sei ballerini

Luca Melilli, organizzatore di eventi che ha lavorato anche per Donald Trump e sua moglie Melania, ha poi spiegato le altre coreografie viste durante la festa di compleanno di Diletta Leotta: “abbiamo utilizzato composizioni floreali con limoni gialli, per un touch di colore che richiamasse i suoi capelli biondi e il caldo sole siciliano, e fiori bianchi di zagara, che profumano, appunto, di Sicilia. Sorpresa della serata: al taglio della torta, sei ballerini travestiti da camerieri hanno iniziato a ballare sulle note di un mash-up creato appositamente per lei, invitando Diletta a spegnere la sua 30esima candelina su un’elegante torta white&gold. Le luci si sono spente, la festeggiata ha espresso un desiderio e insieme a tutti gli ospiti ha lanciato in cielo dei palloncini a led, rigorosamente bianchi, come il migliore degli auspici. Il white&shining ha ceduto il passo, così, al luccichio delle stelle“.