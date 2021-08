Bufera sul compleanno di Diletta Leotta, il web si indigna per le ‘donne lampadario’: “l’umiltà non è come gli interventi chirurgici”

SportFair

Forti polemiche sul compleanno di Diletta Leotta, la giornalista italiana è finita al centro della bufera per un dettaglio emerso durante la festa per i suoi 30 anni iniziata a mezzanotte. Alcuni utenti sul web hanno notato la presenza a bordo piscina di alcune ragazze vestite da… lampade, un’immagine che ha destato subito scalpore e fatto indignare la maggior parte delle donne sui social: “le donne lampadario a un compleanno di una donna nel 2021 per me sono degradanti”. Questo uno dei tanti commenti apparsi sul web, a cui ne sono seguiti migliaia e migliaia tutti durissimi nei confronti di Diletta Leotta: “per il suo compleanno, colei che ribadisce che la bellezza ‘capita’, ingaggia delle donne per vestirsi da lampadario”.

Ironia e frasi taglienti

Parole pesanti seguite poi da frasi cariche di ironia: “ciao, che lavoro fai? La donna-lampadario ai compleanni delle vip che fanno discorsi edificanti a Sanremo“. Insomma, una bufera davvero violenta quella che ha investito Diletta Leotta, attaccata soprattutto per il discorso compiuto a Sanremo riguardo la bellezza esteriore e interiore. Parole che il web non ha dimenticato e, in questa situazione, le ha rispedite al mittente: “purtroppo la classe e l’umiltà non sono come gli interventi chirurgici, non puoi pagare per averle“.

Per il suo compleanno, colei che ribadisce che la bellezza “capita”ingaggia delle donne per vestirsi da lampadario. Purtroppo la classe e l’umiltà non sono come gli interventi chirurgici, non puoi pagare per averle. #DilettaLeotta pic.twitter.com/GCJZ2ME86X — ShineBrightLikeAWren (@ItsChiaraPre) August 16, 2021

Bello schierarsi contro la strumentalizzazione delle donne per poi ingaggiare delle ragazze per vestirsi da lampadario al proprio compleanno. L’intelligenza e la coerenza non sono capitate a Diletta Leotta. Peccato. #DilettaLeotta — Cami is proud of Liam🥰| Balla alla luna🌙 (@_Next_to_you_) August 16, 2021

Donne oggetto usate come lampadari per festeggiare una Donna Oggetto.

Mi sembra tutto molto coerente. #DilettaLeotta pic.twitter.com/CsViGHzyfQ — Paol@ (@roma_paoletta) August 16, 2021