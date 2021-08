Perché la Danimarca è in finale nell’inseguimento a squadre maschile? La decisione dei giudici dopo l’incidente con la Gran Bretagna

SportFair

Un dubbio durato oltre un’ora, ossia il tempo impiegato dai giudici per decidere come muoversi dopo l’incidente tra Danimarca e Gran Bretagna avvenuto nella semifinale dell’inseguimento a squadre uomini di ciclismo su pista alle Olimpiadi di Tokyo. I danesi avrebbero vinto largamente il confronto con i britannici, se solo non fosse avvenuto il terribile tamponamento tra Madsen e Tanfield che ha causato lo stop della semifinale.

La decisione

Un crash sorprendente che ha obbligato i giudici a prendere una decisione complicata, arrivata dopo un consulto di oltre sessanta minuti. Alla fine, si è deciso di promuovere in finale contro l’Italia proprio la Danimarca, avendo quest’ultimi chiaramente raggiunto la Gran Bretagna mettendosi in scia a uno dei suoi alfieri. Per questo motivo, la squadra scandinava contenderà la medaglia d’oro all’Italia nella finale di mercoledì. Tuttavia, sono attesi comunque appelli e proteste da parte della Gran Bretagna che verranno analizzati nelle prossime ore.