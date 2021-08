Jacobs mania in Italia, la moglie Nicole svela: “fa migliaia di foto al giorno, ci seguono anche in acqua”

SportFair

Giorni di meritato relax per Marcell Jacobs che, dopo le due medaglie d’oro conquistate alle Olimpiadi di Tokyo, sta trascorrendo le vacanze a Sabaudia insieme alla compagna Nicole Daza e ai propri figli. Un modo per staccare la spina e ricaricare le batterie dopo le fatiche olimpiche, in attesa di iniziare la nuova stagione agonistica. Sul litorale romano, Marcell Jacobs ha incontrato Francesco Totti e Ilary Blasi, ricevendo anche il guanto di sfida dal Pupone per un confronto sui 100 metri, sbilanciato però a favore dell’ex capitano della Roma con un vantaggio di almeno 4 secondi.

Jacobs mania

All’incontro hanno partecipato anche Ilary Blasi e Nicole Daza, compagna di Jacobs, la quale prima ha speso parole al miele per la moglie di Totti per poi rivelare un curioso retroscena: “è stato bellissimo conoscere Ilary, l’ho sempre seguita tanto, è una grande professionista e una persona carinissima. Appena mi ha vista mi ha detto: ‘benvenuta nel mondo in cui ti fanno foto dalla mattina alla sera!’. E non ha torto… Marcell in questi giorni ne avrà fatte migliaia, ci seguivano anche in acqua! Lui è sempre disponibile e non si tira indietro mai, ogni tanto chiedeva un quarto d’ora di sosta perché ci sono anche i bambini che, come è giusto che sia, pretendono l’attenzione del papà. Il prossimo viaggio però sarà molto lontano: il 23 agosto lasciamo i piccoli a mia suocera e partiamo per Cancun, in Messico. Dite che ci noteranno anche là?“.