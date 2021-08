Totti e Jacobs in vacanza a Sabaudia, il Pupone lancia la sfida sui 100 metri: “sì, ma parto 3-4 secondi prima”

SportFair

Francesco Totti e Marcell Jacobs insieme a Sabaudia, per trascorrere qualche ora di relax in questa calda estate italiana. L’ex capitano della Roma e l’uomo più veloce del mondo, medaglia d’oro nei 100 metri e nella 4×100 alle Olimpiadi di Tokyo, si sono incontrati questa mattina nella località del litorale romano e hanno trascorso insieme alcune ore, scattando alcune foto e scambiando qualche impressione sulle imprese dello sprinter azzurro in Giappone. Non sono mancate le battute tra i due, con Totti che ha sfidato Jacobs ad una condizione, ossia poter sfruttare qualche secondo di vantaggio…