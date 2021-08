L’addio alla Yamaha costa caro, drastica riduzione di stipendio per Viñales: le cifre dell’accordo con Aprilia

SportFair

Maverick Viñales ha già il futuro tracciato e definito, ma è il presente a inquietarlo più di ogni altra cosa. Se nel 2022 lo spagnolo correrà con l’Aprilia, come annunciato nella giornata di ieri dalla Casa di Noale, non è scontato che terminerà l’attuale Mondiale in sella alla Yamaha. Il comportamento tenuto nel finale del GP di Stiria, tentando volontariamente di rompere il motore della sua M1, gli è già costato una gara di sospensione ma potrebbe causargli danni ancora più ingenti. Nella stanza dei bottoni della sede di Iwata, i vertici di Yamaha stanno decidendo come comportarsi con Viñales e lo scenario più probabile appare quello del licenziamento per giusta causa. In tal caso, lo spagnolo rimarrebbe fermo fino al termine della stagione senza incassare più il suo stipendio.

Drastica riduzione

La decisione di Maverick Viñales di lasciare la Yamaha per accasarsi in Aprilia non ha solo ridimensionato le sue chances di titolo, ma anche lo stipendio che sarà notevolmente inferiore rispetto a quello attuale. In Yamaha infatti, il rider iberico intasca 8 milioni di euro a stagione, che diventeranno 2 una volta indossata la tuta dell’Aprilia. Una drastica riduzione del 75% che Viñales ha accettato per dare una sterzata alla propria carriera, ingrigitasi dopo la piega presa dalla sua esperienza in Yamaha. In attesa di cambiare aria, al pilota spagnolo non resta adesso che attendere la decisione della Casa di Iwata: la speranza è che il team gli conceda un’altra opportunità per chiudere in maniera dignitosa un rapporto tutt’altro che idilliaco.