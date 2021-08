Yamaha-Viñales, i possibili scenari per la stagione in corso: lo spagnolo rischia un clamoroso licenziamento

SportFair

Sono giorni di attesa per Maverick Viñales, al momento tutt’altro che certo di concludere la stagione in corso in sella alla M1 della Yamaha. Il comportamento tenuto dallo spagnolo nelle fasi finali del GP di Stiria non è piaciuto affatto ai vertici del team giapponese che, dopo la sospensione per il GP d’Austria, potrebbe adesso prendere decisioni più drastiche nei confronti dello spagnolo. Sono principalmente quattro le opzioni che la Yamaha sta vagliando in queste ore nella propria sede in Giappone, dove verrà presa la decisione che verrà poi comunicata al pilota, pronto tra l’altro ad essere ufficializzato dall’Aprilia con un comunicato atteso a stretto giro di posta.