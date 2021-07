Donnarumma più ‘furbo’ del… tifoso inglese: Gigio si tatua (giustamente) il trofeo dell’Europeo [VIDEO]

SportFair

E’ diventato famoso in tutto il mondo per essersi tatuato la vittoria dell’Inghilterra a Euro 2021 prima che si giocasse la finale di Wembley, finendo per essere deriso dopo il successo dell’Italia. Lewis Holden non si è tuttavia pentito per l’errore commesso, anzi ha annunciato di essere intenzionato a far la stessa cosa nel caso in cui la squadra di Southgate dovesse qualificarsi per la finale del Mondiale in Qatar nel 2022.

Il tatuaggio di Donnarumma

Molto più furbo di questo tifoso inglese si è dimostrato invece Gigio Donnarumma, che ha preferito aspettare l’esito della finale di Wembley per farsi un nuovo tatuaggio. L’eroe azzurro, protagonista con due parate nella lotteria dei rigori su Sancho e Saka, ha mostrato sui social il nuovo tattoo che ritrae la coppa dell’Europeo e la data della finale. Insomma, Donnarumma ha dimostrato molta più lungimiranza di Holden, che dovrà convivere per sempre con un… errore sulla sua povera gamba destra.