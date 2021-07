Roberto Mancini come ‘Re Mida’: il PIL delle Marche schizza alle stelle grazie al… volto del ct azzurro

SportFair

Roberto Mancini non ha solo rivoluzionato l’Italia portandola sul tetto d’Europa, ma anche messo d’accordo un Paese intero sulla forza e l’intraprendenza di una Nazionale reduce dal disastro del 2018. Il ct azzurro è riuscito in una vera e propria impresa, centrando il secondo titolo continentale della storia dell’Italia dopo ben 53 anni dall’ultimo, il tutto ricostruendo una squadra dalle macerie lasciate da Ventura. Un periodo di tempo nel corso del quale Mancini si è rimboccato le maniche e ha scelto i suoi giocatori, arrivando con loro a compiere un’impresa per tutti inimmaginabile, tranne che per lui.

La ripresa delle Marche

Oltre a condurre l’Italia sul tetto d’Europa, conquistando Euro 2021 in finale a Wembley contro l’Inghilterra, Roberto Mancini ha anche risollevato il turismo delle Marche, grazie agli spot girati prima della campagna continentale. Stando a quanto riferito dal Resto del Carlino, la regione sponsorizzata da Mancini ha ricevuto diecimila richieste di informazioni in più rispetto alla media del periodo. Come se non bastasse, è aumentato esponenzialmente anche il Pil: un miliardo e 100 milioni di euro in più per il turismo delle Marche, tra quest’ anno e la fine del 2020. Insomma, una doppia vittoria per il commissario tecnico dell’Italia che è riuscito a far felice allo stesso tempo l’Italia intera e le sue Marche, felici non solo per il successo compiuto a Wembley da uno sei propri ‘figli’, ma anche per il ritorno economico ottenuto da questa impresa.