Berrettini chiama e Sonego risponde: due italiani agli ottavi di Wimbledon, non succedeva da 66 anni

Due italiani agli ottavi di finale di Wimbledon, dopo Matteo Berrettini anche Lorenzo Sonego entra tra i migliori 16 dello Slam londinese tenendo alta la bandiera tricolore. Un risultato esaltante per il tennis azzurro, che non capitava sull’erba dell’All England Club esattamente dal 1955, quando furono Merlo e Pietrangeli a raggiungere gli ottavi di finale.

Sonego stende Duckworth

Stavolta ci pensano Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, con quest’ultimo che si sbarazza di Duckworth in tre set e confeziona il proprio capolavoro. Una partita dominata quella contro l’australiano, costretto ad arrendersi con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-4 dopo un’ora e cinquantuno minuti di battaglia. Nel prossimo turno, Sonego potrebbe ritrovarsi Roger Federer dall’altro lato della rete, ma lo svizzero deve prima vincere il proprio match con Norrie.