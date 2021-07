Che bellezza Matteo Berrettini a Wimbledon: l’azzurro annienta Bedene in tre set e vola agli ottavi

Matteo Berrettini continua la sua marcia trionfale a Wimbledon e stacca il pass per gli ottavi di finale, annientando in tre set Aljaz Bedene. Niente da fare per il giocatore sloveno al cospetto del numero uno italiano, al momento in uno stato di forma strepitoso derivante dal trionfo ottenuto al Queen’s. Partita mai in discussione, con Berettini che prende in mano le redini del match senza lasciarle più, imponendosi con il risultato di 6-4, 6-4, 6-4 al termine di un match durato un’ora e quarantuno minuti.

Il prossimo avversario

E’ la seconda volta consecutiva che Berrettini conquista gli ottavi a Wimbledon, dopo che nel 2019 arrivò la sconfitta sonora contro Roger Federer all’inizio della seconda settimana. Stavolta il numero uno azzurro se la vedrà con il vincitore del match tra Ivashka e Thompson, a cui contenderà un posto nei quarti di finale di Wimbledon.