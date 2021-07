Inarrestabile Berrettini, spezzata la favola di Van de Zandschulp: l’azzurro sul velluto al terzo turno

Tutto facile per Matteo Berrettini nel secondo turno di Wimbledon, il tennista italiano non sbaglia al cospetto di Botic Van de Zandschulp e avanza così al terzo turno dove se la vedrà con Aljaz Bedene, che non ha lasciato scampo a Yoshihito Nishioka. Un match a senso unico quello del numero uno azzurro sul campo numero 3 dell’All England Club, dove l’olandese non è riuscito ad arginare lo strapotere fisico e tecnico del proprio avversario, capace di imporsi senza sudare in tre set.

LEGGI ANCHE: Chi è Botic Van de Zandschulp? L’avversario battuto da Berrettini a Wimbledon

Il punteggio

Una vittoria, quella di Matteo Berrettini, arrivata con il punteggio di 6-3, 6-4, 7-6 al termine di una partita gestita magistralmente dal giocatore italiano. Buona comunque la prestazione dell’olandese, partito dal primo turno di qualificazione e spintosi fino al secondo turno di Wimbledon sfruttando il forfait di Dominic Thiem. Matteo Berrettini adesso tornerà in campo per sfidare Aljaz Bedene nel terzo turno, un match delicato da non sottovalutare che metterà in palio un pass per gli ottavi di finale.