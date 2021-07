Retroscena Hamilton, sorpresa nel rinnovo con Mercedes: spunta una clausola d’uscita a fine 2022

Lewis Hamilton e la Mercedes hanno annunciato il rinnovo di contratto, diramando nel corso del fine settimana del GP d’Austria il comunicato ufficiale relativo alla firma del sette volte campione del mondo fino alla fine del 2023. Un accordo biennale che potrebbe nascondere una particolare clausola, la quale permetterebbe al britannico di lasciare la scuderia di Woking al termine della prima stagione nel caso in cui la nuova monoposto Mercedes non fosse competitiva. Una indiscrezione rivelata dal Corriere dello Sport, secondo cui Hamilton si sarebbe garantito questa opportunità magari per vivere un ultimo capitolo della sua carriera prima del ritiro.

Secondo le voci rilanciate nella giornata di oggi, pare che Lewis Hamilton non abbia firmato un biennale con la Mercedes bensì un contratto da 1+1, ovvero un accordo di due anni ma con la possibilità data al pilota di svincolarsi senza penali già alla fine della prossima stagione sportiva, dunque al termine del Mondiale 2022. Una soluzione poco probabile, considerando il legame viscerale tra Hamilton e la Mercedes ma che potrebbe comunque accadere, nel caso in cui il britannico capisca di non poter competere per la vittoria del titolo e voglia lanciarsi in una nuova esperienza che gli possa far concludere al meglio la sua leggendaria carriera.