Hamilton e Mercedes hanno detto sì: rinnovato il contratto del campione del mondo

Quello tra Lewis Hamilton e Mercedes sembrava un matrimonio che non ‘s’aveva da fare’, e invece così non è stato. Il team di Brackley ha annunciato oggi che il campione del mondo britannico sarà ancora un pilota Mercedes almeno fino al 2023. L’annuncio è arrivato oggi, a poche ore dalle qualifiche del Gp d’Austria di F1. Col rinnovo Hamilton raggiungerà un altro importantissimo record: sarà il pilota col periodo più lungo con lo stesso team insieme Schumacher che gareggiò con Ferrari dal 1995 al 2006. La nota Mercedes Il Team Mercedes-AMG Petronas F1 è lieto di annunciare un’estensione di due anni della sua partnership con il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, continuando una relazione che è diventata l’accoppiata team-pilota di maggior successo nella storia della Formula Uno. Lewis guiderà per la Mercedes nelle stagioni 2022 e 2023, la sua decima e undicesima con il team di Brackley. Mentre la F1 entra in una nuova era nel 2022 con modifiche al regolamento tecnico all’ingrosso, Mercedes e Lewis forgeranno nuovi orizzonti in una collaborazione che ha attraversato tutta la sua carriera in F1, prima alimentata da Mercedes-Benz con McLaren-Mercedes e poi con la Mercedes-AMG ufficiale. Petronas F1 Team, a cui è entrato a far parte nel 2013. Da quando è entrato a far parte del team ufficiale, Lewis ha conquistato sei Campionati del mondo piloti, 77 vittorie in gare e 74 pole position fino ad oggi. Le parole di Hamilton

“È difficile credere che siano passati quasi nove anni di lavoro con questo incredibile team e sono entusiasta che continueremo la nostra partnership per altri due anni. Abbiamo fatto tanto insieme, ma abbiamo ancora tanto da fare, sia in pista che fuori. Sono incredibilmente orgoglioso e grato di come Mercedes mi abbia supportato nel mio impegno per migliorare la diversità e l’uguaglianza nel nostro sport. Si sono responsabilizzati e hanno compiuto importanti passi avanti nella creazione di un team più diversificato e di un ambiente inclusivo. Grazie a tutte le persone dedicate e di talento di Mercedes il cui duro lavoro rende tutto possibile e al Consiglio per la loro continua fiducia in me. Stiamo entrando in una nuova era per le auto che sarà stimolante ed emozionante e non vedo l’ora di vedere cos’altro possiamo ottenere insieme”.