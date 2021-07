Dai cornetti alle casacche da raccogliere, l’auto-nonnismo di De Rossi: “sono l’ultimo arrivato in Nazionale”

SportFair

E’ entrato nello staff del ct Mancini in punta di piedi, guadagnandosi giorno dopo giorno l’apprezzamento non solo del commissario tecnico, ma anche di tutti i calciatori. Non poteva essere altrimenti, considerando la statura morale di Daniele De Rossi e il suo pedigree calcistico, che annovera ovviamente il Mondiale del 2006 vinto con l’Italia di Lippi. Adesso che è passato dall’altro lato della barricata, il ruolo dell’ex Roma è notevolmente cambiato e lo obbliga a compiere anche gesti che mai prima d’ora aveva compiuto.

L’auto-nonnismo

Nel documentario ‘Sogno Azzurro’ mandato in onda dalla Rai, Daniele De Rossi ha parlato di sé e del suo ruolo nello staff di Mancini, facendo importanti rivelazioni che confermano la statura morale dell’uomo che De Rossi incarna: “mi sono messo a disposizione: sono l’ultimo arrivato e devo fare il lavoro sporco. Non è niente di speciale, un po’ di sano nonnismo che mi faccio da solo. L’ultimo arrivato deve portare i palloni, i cornetti, raccogliere le casacche. Qui nessuno mi fa pesare di essere l’ultimo arrivato. Ma non mi trattano neanche con i guanti bianchi”.