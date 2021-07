Italia-Spagna, Piqué subito zittito dopo l’assurda polemica sui rigori: a smentirlo ci pensa la… Copa America

Una polemica sorprendente, detta soprattutto dalla delusione per la sconfitta incassata dalla Spagna contro l’Italia nella semifinale di Euro 2021. Gerard Piqué non ha mandato giù quanto accaduto a Wembley, pubblicando sui social un post controverso che ha lasciato di stucco soprattutto i tifosi italiani. Il difensore catalano ha criticato i ‘calci di rigore’, sottolineando come avvantaggino la squadra che inizia a tirarli: “non è una casualità che nelle quattro sfide che sono finite ai rigori tra Euro 2020 e Copa America abbia sempre vinto la squadra che è andata sul dischetto per prima. Le statistiche dicono che il primo ha più possibilità e non credo che sia giusto che in una competizione simile un sorteggio ti faccia partire svantaggiato“.

L’immediata smentita

Il tweet di Piqué ha scatenato numerose reazioni soprattutto tra i tifosi italiani, intervenuti per stuzzicare ironicamente il difensore catalano: “cosa dobbiamo fare, far tirare tutti assieme, possibilmente non nella stessa porta?”. E’ bastato però attendere poche ore dopo la fine di Italia-Spagna per avere la conferma dell’assurdità della polemica di Piqué, visto che anche la semifinale di Copa America tra Argentina e Colombia si è conclusa ai rigori, con la qualificazione della Seleccion nonostante siano stati i Cafeteros a presentarsi per primi sul dischetto con Cuadrado. Insomma, una magra figura quella di Piqué, a cui l’eliminazione della Spagna da Euro 2021 non pare essere proprio andata giù…