Italia avvantaggiata, Piquè non ha dubbi: il commento del calciatore spagnolo

Notte magica per l’Italia dopo la sofferta vittoria sulla Spagna ai calci di rigore nella semifinale degli Europei di calcio 2021. Gli azzurri di Mancini hanno staccato un preziosissimo pass per la finalissima di domenica a Wembley, ma c’è chi ha qualcosa da ridire.

Gerard Piquè, uno degli esclusi della Nazionale spagnola, ha infatti posto l’attenzione su un particolare dettaglio che avrebbe favorito l’Italia. Il calciatore del Barcellona ha parlato del vantaggio, appurato, che hanno le squadre che battono per prime ai calci di rigore.

“Non è un caso che nelle quattro sfide in cui si è andati ai rigori tra Euro 2020 e Copa America abbia vinto la squadra che ha tirato per prima. Le statistiche dicono che il primo ha più opzioni e non trovo giusto che in una competizione del genere un sorteggio ti faccia partire svantaggiato“, queste le parole di Piquè che si basano anche su uno studio dell’Amerinca Economic Association, che in qualche modo conferma la teoria del calciatore spagnolo: dopo aver analizzato le partite più importanti dal 1970 al 2000 è emerso che chi inizia vince nel 60% dei casi.