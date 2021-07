21:20 – Buona Inghilterra nei primi venti minuti di partita, l’Italia in difficoltà sulle accelerazioni di Sterling e Shaw;

21:04 – Gol dell’Inghilterra con Luke Shaw;

21:00 – Fischio d’inizio a Wembley.

20:04 – Tre sono gli azzurri che non scenderanno in campo a Wembley, si tratta di Giacomo Raspadori, Gaetano Castrovilli e l’infortunato Leonardo Spinazzola che si accomoderanno in tribuna.

19:51 – Le formazioni ufficiali:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Ct: Mancini

INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Rice, Phillips, Shaw; Mount, Sterling; Kane. Ct: Southgate

19:46 – Disordini tra tifosi inglesi e polizia all’esterno dello stadio di Wembley, i fan britannici provano a forzare il cordone di sicurezza (LEGGI QUI LA NOTIZIA)

19:30 – I dati ufficiali dei tifosi presenti a Wembley sorridono agli inglesi, saranno solo 6619 i fan italiani mentre ben 58 mila i tifosi dell’Inghilterra. La capienza totale dell’impianto è di 67.500 spettatori.