Italia-Inghilterra, risse e cazzotti all’esterno di Wembley: i fan inglesi sfondano il cordone di sicurezza [VIDEO]

Assurdo e fuori da ogni logica quello che sta succedendo all’esterno dello stadio di Wembley, sede della finale di Euro 2021 tra Italia e Inghilterra. Attimi di preoccupazione a poche ore dall’inizio del match, con numerosi tifosi inglesi che hanno provato a forzare il cordone di sicurezza assaltando gli steward e la polizia. Risse e spintoni con l’obiettivo di entrare senza biglietto all’interno dello stadio, dove sono attesi più di 60 mila persone tra fan inglesi e italiani. Scene di ordinaria follia che rovinano una serata di festa…

Bottles thrown as Leicester Square, London, becomes unofficial ‘fan zone’ for thousands of England fans. #ENGITA #EnglandvsItaly #England #ENG #EURO2020 pic.twitter.com/NdvaX6IxIF

— Urban Pictures (@Urban_Pictures) July 11, 2021