Chi è Tadej Pogačar? Il cannibale sloveno capace di vincere il 2° Tour de France all’età di 22 anni

SportFair

Non è più una sorpresa, ma è la nuova stella del ciclismo internazionale. Non può essere altrimenti Tadej Pogačar, considerando il secondo successo consecutivo al Tour de France ottenuto all’età di 22 anni. Un bis esaltante centrato grazie a tre settimane da campione, rifilando distacchi pazzeschi ai suoi diretti avversari, incapaci di stare al pari del corridore dell’UAE Team Emirates. Una Grande Boucle che impreziosisce il 2021 di Pogačar, condito già dalla Liegi-Bastogne-Liegi e dai successi centrati all’UAE Tour e alla Tirreno-Adriatico.

LEGGI ANCHE: Chi è la fidanzata di Pogačar? La dolce Urska Zigart, innamoratasi della cyclette ‘grazie’ ai… disturbi alimentari [FOTO]

Chi è Tadej Pogačar

Nato a Komenda il 21 settembre del 1998, Pogačar non si innamora subito della bicicletta ma comincia da piccolo a giocare a calcio su spinta di papà Mirko e mamma Marjeta, appassionandosi a questo sport. A nove anni arriva l’atteso incontro con il ciclismo grazie al fratello Tilen, iscritto nella squadra ROG Ljubljana, che riesce a far appassionare Tadej ai pedali dando così inizio alla sua splendida carriera. In una delle sue prime gare Pogačar junior si rende protagonista di un siparietto davvero curioso, quando nel 2011 impressiona l’allenatore Andrej Hauptman che lo vede staccato da un gruppo di adolescenti più grandi di lui. Convinto che facesse fatica a restargli attaccato, il coach chiede un aiuto per Tadej salvo poi scoprire di essere in procinto di doppiarli.

Il prosieguo della carriera

Il 2016 è l’anno dei primi risultati importanti tra i juniores, seguiti tre anni dopo con l’esordio nel professionismo grazie all’UAE Team Emirates, che lo ingaggia ufficialmente nel 2018. Due stagioni dopo ecco l’esordio al Tour de France, un debutto che si trasforma con un sorprendente successo che lo rende il primo sloveno a vincere la Grande Boucle e il secondo corridore più giovane di sempre a salire sul gradino più alto della prestigiosa corsa a tappe francese, dietro il solo Henri Cornet. Un successo bissato in questo entusiasmante 2021, condito anche dalle vittorie alla Liegi-Bastogne-Liegi e dai successi centrati all’UAE Tour e alla Tirreno-Adriatico.

Il palmarès di Tadej Pogačar

Oltre al secondo Tour de France vinto oggi, Tadej Pogačar ha ottenuto anche altri importanti risultati in carriera:

Stagione 2016:

– 2ª tappa, 2ª semitappa Course de la Paix Juniors (Roudnice nad Labem – Roudnice nad Labem)

– Campionati nazionali sloveni, prova a cronometro Juniores

– 3ª tappa Giro della Lunigiana (La Spezia – Ortonovo)

– Classifica generale Giro della Lunigiana

Stagione 2018:

– 3ª tappa Grand Prix Priessnitz spa (Jeseník – Jeseník)

– Classifica generale del Grand Prix Priessnitz spa

– Classifica generale del Tour de l’Avenir

– Classifica generale del Giro della Regione Friuli Venezia Giulia

– Trofeo Gianfranco Bianchin

Stagione 2019 (UAE Team Emirates):

– 2ª tappa Volta ao Algarve (Almodôvar – Alto da Fóia)

– Classifica generale della Volta ao Algarve

– 6ª tappa Tour of California (Ontario – Mount Baldy)

– Classifica generale del Tour of California

– Campionati nazionali sloveni, prova a cronometro

– 9ª tappa Vuelta a España (Andorra la Vella – Cortals d’Encamp)

– 13ª tappa Vuelta a España (Bilbao – Los Machucos/Monumento Vaca Pasiega)

– 20ª tappa Vuelta a España (Arenas de San Pedro – Plataforma de Gredos)

Stagione 2020 (UAE Team Emirates):

– 2ª tappa Volta a la Comunitat Valenciana (Torrent – Cullera)

– 4ª tappa Volta a la Comunitat Valenciana (Calp – Altea)

– Classifica generale della Volta a la Comunitat Valenciana

– 5ª tappa UAE Tour (Al-’Ayn – Jebel Hafeet)

– Campionati nazionali sloveni, prova a cronometro

– 9ª tappa Tour de France (Pau – Laruns)

– 15ª tappa Tour de France (Lione – Grand Colombier)

– 20ª tappa Tour de France (Lure – La Planche des Belles Filles, cronometro)

– Classifica generale del Tour de France

Stagione 2021:

– 1ª tappa UAE Tour

– Classifica generale UAE Tour

– Classifica generale Tirreno-Adriatico

– Liegi-Bastogne-Liegi

– Classifica generale del Tour de France