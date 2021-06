Pogba come Ronaldo in conferenza stampa: via la bottiglia di birra prima delle domande [VIDEO]

Prima Cristiano Ronaldo con la Coca-Cola, adesso Paul Pogba con una bottiglia di birra. Sta diventando una mania quella dei calciatori di togliere dal tavolo delle conferenze stampa le bevande degli sponsor di Euro 2021, una (nuova) consuetudine che rischia di costare casa a coloro che la pongono in atto.

Se il fine potrebbe anche essere considerato giusto, il modo non è certamente quello più appropriato, soprattutto per il fatto che questi marchi hanno speso fior di milioni per sponsorizzare la competizione. Se Ronaldo ha fatto perdere ben 4 miliardi di euro a Coca-Cola, non è chiaro quanto abbia perso Heineken con il gesto di Pogba, ma una cosa è certa: bisogna intervenire per evitare che questi gesti diventino una fastidiosa consuetudine.