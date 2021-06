Sospiro di sollievo per Marquez, ma che spavento ad Assen: “fortunato ad essere illeso dopo quella caduta”

Tanto spavento ma per fortuna nessuna conseguenza fisica per Marc Marquez, protagonista di una terribile caduta nel corso della seconda sessione di prove libere del GP di Assen.

Un high-side davvero tremendo che non ha comunque lasciato tracce sul fisico dell’otto volte campione del mondo, già non al meglio a causa del lungo infortunio patito la scorsa stagione. Lo spagnolo ha tranquillizzato la Honda e i suoi tifosi subito dopo le FP2 svoltesi nel pomeriggio olandese, confermando come domani sarà regolarmente in pista.

Le parole di Marquez

Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale della Honda, Marquez ha ammesso: “ho qualche dolore ma è tutto ok e non ci saranno problemi nell’affrontare il fine settimana. Mi sento fortunato ad essere uscito illeso da una simile caduta. Nel complesso mi sento abbastanza bene, non mi aspettavo di cadere in quel punto perché l’elettronica presente in MotoGP è settata anche per prevenire questo tipo di highside. Stiamo lavorando con gli ingegneri per evitare questo tipo di cadute”.