Volo spaventoso di Marc Marquez nelle Fp2 del Gp d’Olanda: brutto incidente per lo spagnolo ad Assen [VIDEO]

Non c’è pace per Marc Marquez! Dopo la bellissima gioia e la fantastica impresa della settimana scorsa al Sachsenring, dove lo spagnolo della Honda si è aggiudicato la vittoria del Gp di Germania, ritrovando il successo 581 giorni dopo, arriva una brutta batosta per l’8 volte campione del mondo.

Una brutta caduta rovina il weekend di gara olandese di Marquez: Marc è stato protagonista di un terribile volo durante le seconde prove libere del Gp di Assen. Marquez ha perso il posteriore della sua moto che lo ha poi letteralmente lanciato via: lo spagnolo è volato in aria per poi precipitare sulla ghiaia rovinosamente. Un impatto abbastanza violento, che potrebbe creare qualche fastidio fisico a Marquez, soprattutto al braccio infortunato lo scorso anno. Lo spagnolo della Honda si è comunque rialzato in piedi, camminando senza troppe difficoltà per rientrare ai box e, probabilmente, sottoporsi a qualche accertamento medico.